Muş'ta üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Muş Belediyesince kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde başlatılan üst yapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya yaptığı açıklamada, alt yapı hatlarının yenilenmesinden sonra üst yapı çalışmaları ile şehrin çehresini değiştirdiklerini belirtti.

Yer altı hatlarını yenileyerek vatandaşların yaşam konforunu yükselttiklerine vurgu yapan Asya, şunları kaydetti:

"Yeni hatlar, uzun yıllar ilimizin ihtiyacına cevap verecek. Akabinde üst yapı çalışmalarına ağırlık verdik. Bu yıl ilk işlerimizden biri de Cumhuriyet Caddesi'nin üst yapısını yenilemek oldu. Eski terminal kavşağından Hacı Salih Camisine kadar olan kısmın yol, aydınlatma ve bordür döşemelerini tamamladık. Bu bölgenin kaldırım döşemeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. İlerleyen süreçte ikinci tabaka asfaltı serilecek. Şu anda ekipler üst kısımda yol söküm çalışmasını sürdürüyor. Asfalt kazıma makinesi ile ilk periyotta Merkez Cami bölgesine kadar kazı yapılırken, yağmur suyu ve zemin sıkıştırma ve diğer işlemler de takiben devam edecek. Bu süre zarfında ister istemez esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yaşam konforu olumsuz etkilenecek. Halkımızdan ricamız bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemesinler."