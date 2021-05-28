Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Muş'ta uyuşturucu operasyonları kapsamında nisan ayından bu yana gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "uyuşturucu ile mücadele" kapsamında nisan ve mayıs aylarında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonlarda 16 şüpheliye "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı, bu şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.