Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 139,06 gram metamfetamin maddesi, 1 Kırıkkale marka ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilen uyuşturucularla "1071 Muş" yazıldı.

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