Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından dedektör köpek yardımıyla bir araçta yapılan aramada 1 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'uyuşturucu ile mücadele' kapsamında V.A. isimli şahsın Van'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Muş'a getireceği yönünde istihbarı bilgi aldığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucu şahsın kullandığı araç Malazgirt ilçesi yol kontrol noktasında durdurularak dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 1 kilo 140 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Patnos L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MUŞ