Son Dakika Haberleri: Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Muş'ta bir kilo 174 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandıValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muş'ta bir kilo 174 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'dan Muş'a gelen araçtaki 3 kişinin üst aramasında, şüphelilerden birinin vücuduna sarılı bir kilo 174 gram toz esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel
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