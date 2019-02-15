Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta bir kilo 174 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandıValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Muş'ta bir kilo 174 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.



Diyarbakır'dan Muş'a gelen araçtaki 3 kişinin üst aramasında, şüphelilerden birinin vücuduna sarılı bir kilo 174 gram toz esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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