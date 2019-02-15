Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Muş'ta bir kilo 174 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandıValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Muş'ta bir kilo 174 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Diyarbakır'dan Muş'a gelen araçtaki 3 kişinin üst aramasında, şüphelilerden birinin vücuduna sarılı bir kilo 174 gram toz esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 Kaynak: AA
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