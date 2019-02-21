Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Muş'ta 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Muş
'ta 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti" yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Durdurulan araç ve içerisindeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 6 parça halinde 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:27 Kaynak: AA
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