Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Muş
'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan uygulamalar sırasında 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada aracın içine gizlenmiş vaziyette 2 parça halinde bir 611 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheliler 'uyuşturucu ya da uyarıcı madde imalatı veya ticareti yapmak' suçundan tutuklandı."
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:21 Kaynak: AA
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