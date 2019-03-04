Son Dakika Haberleri: Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan uygulamalar sırasında 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada aracın içine gizlenmiş vaziyette 2 parça halinde bir 611 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheliler 'uyuşturucu ya da uyarıcı madde imalatı veya ticareti yapmak' suçundan tutuklandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:21 Kaynak: AA

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