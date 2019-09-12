Son Dakika Haberleri: Muş'ta uyuşturucu operasyonu
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Muş'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Muş'ta polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada vites konsolu kısmına zulalanmış vaziyette 150,57 gram metamfetamin ve 15 gram eroin ele geçirildi.

Muş'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Muş'ta polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada vites konsolu kısmına zulalanmış vaziyette 150,57 gram metamfetamin ve 15 gram eroin ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Yapmış oldukları çalışmalar neticesinde Van ilinden ilimize gelen gelen bir araçta arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada vites konsolu kısmına zulalanmış vaziyette 150,57 gram gelen metamfetamin ve 15 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı" denildi. - MUŞ

Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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