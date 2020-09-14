Muş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde 695 gram esrar ile 31 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi Müdürlüğü ile Bulanık Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, 11 Eylül'de ilçede belirlenen bir adrese operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, 695,56 gram esrar, 31 kök kenevir ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."