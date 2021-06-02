Muş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Muş'ta jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 şahsın bahçesinde yapılan aramalarda 89 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu suçu ile mücadele kapsamında 28 Mayıs 2021 günü bir şahsın evinin bahçesinde icra edilen arama faaliyetinde 73 kök, 29 Mayıs 2021 günü bir başka şahsın bahçesinde yapılan aramada ise 16 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği kaydedildi. - MUŞ