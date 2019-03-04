Son Dakika Haberleri: Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

1 saat önce

Muş'ta polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında bir araç içerisine bir kilo 611 gram toz esrar ele geçirilirken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
Muş'ta polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında bir araç içerisine bir kilo 611 gram toz esrar ele geçirilirken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan şok uygulamalar sırasında, iki şahsın bulunduğu araçta arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, aracın içine gizlenmiş vaziyette 2 parça halinde bir kilo 611 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

Polis, Muş, 3. Sayfa
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