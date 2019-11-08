Son Dakika Haberleri: Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

6 saat önce

Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]

Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda Van'dan Muş'a öncü artçı şekilde gelen 1 araç ve 1 otobüs ile ilgili yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şahsın kente giriş yaptıkları sırada uygulama noktasında yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Şahıslardan toplam daralı ağırlığı 181,34 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup; 5 şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılmış. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir" denildi. - MUŞ

Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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