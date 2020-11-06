Son dakika haberleri: Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri: Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

06.11.2020 23:13

Gelen son dakika haberlerine göre Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Muş'ta polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 241 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

MUŞ - Muş'ta polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 241 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahsın bulunduğu araç içerisinde; 241 gram gelen Metamfetamin maddesinin ele geçirildiği ve 3 şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Son dakika haberleri: Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son dakika haberleri: Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son dakika haberleri: Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son dakika haberleri: Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son dakika haberleri: Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Metamfetamin, Uyuşturucu, Polis, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika


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