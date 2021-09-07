Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle uğraşanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 426,90 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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