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Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

1 saat önce

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklamaMUŞ - Muş'ta polis ekiplerinin iki otomobilde yaptığı aramada 617 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

MUŞ - Muş'ta polis ekiplerinin iki otomobilde yaptığı aramada 617 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlik uygulama noktasında durdurulan 2 otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada elektrik süpürgesine zulalanmış 617 gram metamfetamin ele geçirdi. Her iki araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet, öğrencilerin uyuşturucu ile temasını engelleyerek güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla akıllı telefonlara yüklenen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu projesine yapılan ihbarlar sayesinde terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Polis, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
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