Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama - Son Dakika

Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre 17 Ekim'de "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapan
kişi ve organizasyonlara yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinin üzerinden 510 gram metamfetamim ve 280,68 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerden biri 18 Ekim'de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
- Kaynak: AA
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