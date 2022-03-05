Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı

05.03.2022 09:43

Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı

MUŞ - Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucuyla mücadele" kapsamında 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı
Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı
Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı
Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı
Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı
Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
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