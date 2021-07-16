Uyuşturucuyla mücadele standı açıldı - Son Dakika

Uyuşturucuyla mücadele standı açıldı

Muş'ta "Muş Gençliği Uyuşturucuya Mücadele Derneği" tarafından kent merkezinde açılan stantta madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Muş'ta "Muş Gençliği Uyuşturucuya Mücadele Derneği" tarafından kent merkezinde açılan stantta madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Dernek üyeleri, Atatürk Çocuk Parkı önünde açtıkları stantta, vatandaşlara uyuşturucunun olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi. Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşın çözüm önerileri not edildi. Dernek üyelerinden Tuğçe Oğurlu, yaptığı açıklamada, toplumun en önemli sorunlarının başında madde bağımlılığının geldiğini söyledi. Uyuşturucu madde bağımlılığı konusundan tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Oğurlu, "Halkımız madde bağımlılığını milli ve vicdani vatandaşlık sorumluluğu olarak görmelidir. İlgisiz kalan aile bireylerinin çeşitli zararlı akımlara, özenti ve faaliyetlere kapılma riskini ortaya çıkıyor. Uyuşturucu madde kullanımına eğilimin çok çeşitli etkenleri var."

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