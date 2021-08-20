Muş'ta vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerleri değişti - Son Dakika

Muş'ta vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Muş'taki bazı vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerleri değişti.

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