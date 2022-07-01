Vatandaşlar doğal afetler konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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Vatandaşlar doğal afetler konusunda bilgilendirildi

01.07.2022 11:48

Muş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, vatandaşları doğal afetlerle ilgili bilgilendirdi.

Muş'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri, vatandaşları doğal afetlerle ilgili bilgilendirdi.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, deprem, yangın, sel, trafik kazası ve göçük altında kalma gibi olaylar karşısında alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, valilik önünde kurdukları stantta vatandaşlara afetlerle mücadele konularında bilgiler verdi.

AFAD gönüllüsü Mizgin Ayva, Van'da 2011'de yaşanan depremde yaşadıklarını unutmadığını söyledi.

Ayva, "Burada standımızı kurarak afet hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Vatandaşlarımızı gönüllü olmaları için AFAD'a davet ediyoruz. Burada farkındalık çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Gönüllülerden Deniz Can da "Olası afet durumunda yardım için göreve hazırım. Vatandaşlarımızı yangın, sel ve deprem konusunda bilinçlendiriyoruz. Gönüllü olmaları için teşvik ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşlar doğal afetler konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

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