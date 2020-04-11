Muş'ta vatandaşlar

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "evde kal" çağrılarına uyan vatandaşların büyük bölümü hafta sonunu evlerinde geçiriyor.

Kentte insanların yoğun kullandığı İstasyon Caddesi'ne araç yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Polis ekipleri de araçlarıyla vatandaşların evlerinden çıkmaması için anons yaptı.

Park ve mesire alanlarının da boş kaldığı kentte, az sayıda kişinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığı gözlendi.

Ekmek almak için sokağa çıkan Murat Çakıl, zorunlu olmadıkça evden çıkmadığını söyledi.

Çakıl, "Uyarıları dikkate almak gerekiyor. Muşluların da büyük bölümü uyarıları dikkate aldı." dedi.