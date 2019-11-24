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Muş'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samuru, doğal yuvasına bırakıldı
6 saat önce
Muş'ta, Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u yetkiler tarafından yeniden doğal yuvasına bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Muş'ta, Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u yetkiler tarafından yeniden doğal yuvasına bırakıldı.
Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Vatandaşlardan teslim alınan yavru Samur'un yuvası tespit edilmesi ile yuvanın bulunduğu alana bırakıldı. Murat Nehrinin suyu çekilmesi ile yuvaları açığa çıkan yavru Samurlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğünün koruması altına alındı. Yetkiler, vatandaşların nehir kıyısında bulunan sağlıklı yabani hayvanlara müdahale ermemeleri konusunda uyarılarda bulundular - MUŞ
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