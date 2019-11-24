Son Dakika Haberleri: Muş'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samuru, doğal yuvasına bırakıldı
Son Dakika Güncel Muş'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samuru, doğal yuvasına bırakıldı - Son Dakika

Muş'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samuru, doğal yuvasına bırakıldı

6 saat önce

Muş'ta, Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u yetkiler tarafından yeniden doğal yuvasına bırakıldı.

Muş'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samuru, doğal yuvasına bırakıldı, System.String[]

Muş'ta, Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u yetkiler tarafından yeniden doğal yuvasına bırakıldı.


Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Vatandaşlardan teslim alınan yavru Samur'un yuvası tespit edilmesi ile yuvanın bulunduğu alana bırakıldı. Murat Nehrinin suyu çekilmesi ile yuvaları açığa çıkan yavru Samurlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğünün koruması altına alındı. Yetkiler, vatandaşların nehir kıyısında bulunan sağlıklı yabani hayvanlara müdahale ermemeleri konusunda uyarılarda bulundular - MUŞ

Murat Nehri, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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