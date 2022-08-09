Muş'ta köylüler hasat ettikleri buğdayı derelerde yıkamaya başladı - Son Dakika
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Muş'ta köylüler hasat ettikleri buğdayı derelerde yıkamaya başladı

09.08.2022 17:00
Muş'ta köylüler hasat ettikleri buğdayı derelerde yıkamaya başladı

Muş'ta vatandaşlar, un ve bulgur yapmak için kullanacakları buğdayı akarsularda yıkıyor.

Muş'ta vatandaşlar, un ve bulgur yapmak için kullanacakları buğdayı akarsularda yıkıyor.

Tarlada hasadı yapılan buğdayı akarsularda yıkayıp güneşte kurutan köylüler, daha sonra elekten geçirerek un ve bulgur yapımı için hazır hale getiriyor.

Değirmene götürülen buğdaylar, burada talebe göre öğütülerek un ya da bulgura dönüştürülüyor.

Gülçimen köyündeki akarsuda buğday yıkayan Yunus Tekin, kışlık un ve bulgur ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Kaliteli un ve bulgur elde etmek için buğdayı yıkamak zorunda olduklarını anlatan Tekin, "Buğdayımızın bir miktarını tohumluk olarak ayırıyoruz. Kalan kısmını da değirmene götürüp ihtiyaçlarımıza göre öğütüyoruz. Kış için hazırlık yapıyoruz. İhtiyaç durumunda yaklaşık 20 teneke kaynatıp bulgur yapıyoruz." dedi.

Eşref Yılmaz ise "Buğdayları belli aşamalardan geçiyoruz. Bu bizim geleneğimiz. Her yıl devam ettiriyoruz. 3 nüfuslu bir aileyiz. Bize yılda 30 teneke buğday yetiyor. Tandır ekmeği ve bulgur yapıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta köylüler hasat ettikleri buğdayı derelerde yıkamaya başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta köylüler hasat ettikleri buğdayı derelerde yıkamaya başladı - Son Dakika
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