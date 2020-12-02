Muş'ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

Muş Belediyesi, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

İstasyon Caddesi'ndeki programa katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, maske dağıttığı vatandaşlardan hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerince toplu yaşam alanlarını sık sık dezenfekte edildiğini söyledi.

Ücretsiz maske dağıtımına devam ettiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ülke olarak alınan tedbirleri kendi yerelimizde uygulamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yaz mevsiminin ardından dezenfekte çalışmaları ağırlıklı olarak iç mekanlarda devam edeceği için vatandaşlarımızın bu süreçte daha fazla dikkatli davranması gerekiyor. Aynı zamanda belirli periyotlarda vatandaşlarımıza maske dağıtarak kendilerini bilgilendiriyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, yetkililerimizin de uyarılarını dikkate alıp uygulayarak bu zorlu süreci atlatırız."