Muş'ta vatandaşların çatılarda kar temizleme mesaisi - Son Dakika

Muş'ta etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, çatılarda biriken karları temizledi.

Kente üç gün aralıksız etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, çökme riskine karşı çatıları kardan temizledi.

Vatandaşlardan Mehmet Ürün, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kışın çok çetin geçtiğini hatırlattı.

Güneşli havayı fırsat bilerek kar temizlemeye başladıklarını anlatan Ürün, "Çatılardaki karlar hem yayalar hem de park halindeki araçlar için tehlike oluşturuyordu. Bizde kendi imkanlarımızla el birliği ile temizledik." dedi.