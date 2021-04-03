Muş'ta "vefa" ekibi, en ücra köylerde evlerini temizlediği yaşlıların gönlüne dokunuyor - Son Dakika

Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca oluşturulan ekip, ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini temizleyerek dezenfekte ediyor.

Kaymakamlığın hayata geçirdiği "Vefa Projesi" kapsamında oluşturulan 4 temizlik ekibi, ilçe merkezi ve köylerde yaşlı, hasta ve engellilerin umudu oldu.

Ellerindeki temizlik malzemesiyle önceden belirlenen evlerin yolunu tutan ekip, cam, pencere, kapı, soba borusu ve yerleri temizleyerek bakıma muhtaç vatandaşların gönlüne dokunuyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen en ücra köylere kadar giden ekip, evlerini temizlediği yaşlıların hayır duasını alıyor.

"Vatandaşların taleplerini bize kadar iletiyorlar"

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, AA muhabirine, temizlik projesi kapsamında ilçe merkezi ve en ücra köylerdeki yaşlı ve engellilere ulaştıklarını söyledi.

Ekiplerin gittiği evleri baştan sona temizlediklerini anlatan İlidi, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle bu projemize daha hassasiyetle yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımızın evine temizlik malzemesi, maske ve dezenfektan gönderiyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sadece evini temizlemiyor, ayrıca onların gönüllerine dokunarak taleplerini de dinliyor. Vatandaşların taleplerini bize kadar iletiyorlar. Biz de bu noktada yapılması gereken her şeyi hassasiyetle yapıyoruz. Vatandaşlar gerek Kaymakamlığımıza gerekse devletimize olan şükranlarını ve bağlılıklarını sürekli dile getiriyorlar. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu projemizi devam ettirme noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız. Aynı zamanda 50 olan hane sayımızı artırma yönünde bir gayretimiz var. İnşallah bu da olumlu sonuçlanacaktır."

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz da ekiplerin, evlerine gittiği ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel temizliğini de yaptıklarını söyledi.

"Evde her işimizi yapıyorlar"

Evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Döne Karakoyun, temizlik ekibinden çok memnun kaldığını vurgulayarak, "Ekipler evime gelerek temizlik yaptılar. Her yeri temizlediler. Kimsem yok, kocamı da 2 yıl önce kaybettim. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet olmasa bana kim bakacak. Devlet bana bakıyor. Evde her işimizi yapıyorlar. Ayağım ve elimde iş yapacak gücüm kalmadı." dedi.

Evi temizlenen 82 yaşındaki Abdulbaki Böğür de "Ekip her işimizi yapıyor, sobamızın borularını çıkarıp temizliyorlar. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

"Evini temizlediğimiz vatandaşlar bize dua ediyor"

Temizlik ekibindeki Şahinaz Tekin ise yaşlıların evini temizlemekten mutlu olduğunu belirterek, "Yaşlıların hayır dualarını alıyoruz. Çocuklarıma ve bana dua ediyorlar, o yeterli bana. İşimizden çok memnunuz. Severek işimizi yapıyoruz. Yaşlıları da sevindiriyoruz. O da bize yeterli." ifadelerini kullandı.