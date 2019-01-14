Muş'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
1 saat önce
Muş'ta kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Muş
'ta kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesindeki alanlarda yaşayan yaban hayvanları için yemleme yapıldığı bildirildi.
Ekiplerin, yağışın yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan kanatlı yaban hayvanları için doğal yaşam alanlarının bulunduğu bölgelere buğday bıraktığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Yaban
hayatının devamlılığının sağlanması ve ekolojik dengenin tesisine yardımcı olunması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Kurma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ülke genelinde çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında yaban hayvanlarının tabii yaşam ortamlarında kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle beslenmelerini ve korunmalarını kolaylaştırarak ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu kış da Doğ koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yemleme çalışması yapılmaktadır. 2019 yılı kış döneminde kar yağışının ve hayvan popülasyonun yoğun olduğu alanlara 5 ton 600 kilogram yem doğaya bırakılacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:25 Kaynak: AA
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