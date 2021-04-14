Muş'ta yaklaşık 480 bin metrekare hazine arazisi kullanıcılara satılacak - Son Dakika

Muş'un Hasköy ilçesinde 478 bin metrekare civarındaki hazine arazisi kullanıcılara satılmak üzere belediyeye devredildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali İlker Gündüzöz, 691 taşınmazın satışıyla ilgili protokol imzalanacağını söyledi.

Böylelikle Hasköy'de vatandaşların geçmişten gelen probleminin çözülmüş olacağını belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Hazine arazilerinin üzerinde bir takım yapılar var, vatandaşın fiili kullanımı var. Hasköy'ün bir çoğunluğu aslında hazine arazisi üzerine kurulmuş durumda. Şimdi bu satış yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyemize devrediyor. Valilik olarak biz bunun takipçisi olacağız ve bir protokolle belediyenin bu problemli hazine arazilerini zaten fiilen vatandaşlar adına kullanılan hazine arazilerinin satışı, kıymet takdirinden sonra belediye tarafından yapılacak. Hak sahipleri buradan aldıktan sonra kanun gereği de hem hazinenin belli ölçüde geliri olacak hem de bir miktar da belediyemize gelir kalacak. Toplam satışa konu alan arazi 478 bin metrekare civarında. Önemli olan burada vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu."

Gündüzöz, hazine arazilerinin kullanıcılara satışıyla hukuki sorunların da çözüleceğine işaret ederek, "Böyle problemli olan bir mülkte oturmaktansa vatandaşlarımızın hukuki olarak problemleri çözülmüş bir mülkte oturulması sağlanacak. Bu hususta biz Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Milli Emlak Genel Müdürümüze ve bu konuda yoğun mesai harcayan özellikle Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel'e teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Hasköy Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Programa Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Toktaş katıldı.

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