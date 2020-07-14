Muş'ta yapılan desteklerle manda sayısı 7 bin 100'e ulaştı - Son Dakika

Muş'ta yapılan desteklerle manda sayısı 7 bin 100'e ulaştı

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentte sayıları 7 bin 100'e ulaşan mandalardan yılda 14 bin ton süt elde edilerek ekonomiye 200 milyon katkı sağlandığını belirtti.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentte sayıları 7 bin 100'e ulaşan mandalardan yılda 14 bin ton süt elde edilerek ekonomiye 200 milyon katkı sağlandığını belirtti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor
Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen destekler sayesinde kentteki manda varlığının sürekli arttığını söyledi.

Muş'un hayvancılık bakımından önemli bir merkez olduğuna işaret eden Aydın, "Bölgede büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde manda önemli bir kalem oluşturuyor. İlimiz, bölgede manda sayısı bakımından ikinci, Türkiye'de ise 6. sırada yer alıyor. İl genelinde 7 bin 100 civarında manda bulunuyor. Manda sayısının artmasında Bakanlığımızın sunduğu destekler etkili oldu. Bakanlığımız, 2 bin 500 civarındaki anaç manda başına bin 100 lira destek veriyor. Çiftçilerimiz de mandacılığa yöneldi. Yılda mandalardan elde edilen 14 bin ton süt, yoğurt, kaymak ve peynire dönüştürülüyor. Bu ürünlerden ilin ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Muş Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yüksel Erkul da birkaç yıl öncesine kadar kentte bitme noktasına gelen manda yetiştiriciliğinin, "Halk Elinde Manda Islahı Projesi"yle yeniden canlandığını belirtti.

Manda yetiştiriciliğine önemli desteklerin verildiğini vurgulayan Erkul, bu sayede kentte sayıları sürekli artan mandaların, ekonomiye büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Aydın, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta yapılan desteklerle manda sayısı 7 bin 100'e ulaştı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:45 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz 18:16 İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:07 Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 19:26:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta yapılan desteklerle manda sayısı 7 bin 100'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]