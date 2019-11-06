Son Dakika Haberleri: Muş'ta yaralı bulunan orman çulluğu tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Muş'ta yaralı bulunan orman çulluğu tedavi altına alındı

Muş'ta yaralı bulunan orman çulluğu tedavi altına alındı

7 saat önce

Muş'ta yaralı bulunan orman çulluğu tedavi altına alındı.

Muş'ta yaralı bulunan orman çulluğu tedavi altına alındı, System.String[]

Muş'ta yaralı bulunan orman çulluğu tedavi altına alındı.

İşe giderken yaralı orman çulluğunu gören mobilya ustası Şahin Karagül, durumu Telli Turna Doğa Koruma Derneğine bildirdi.

Bunun üzerine Karagül'ün iş yerine giden Dernek Başkanı Kasım Avcı, yaralı kuşu tedavisi için Muş Belediyesi Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne götürdü.

Klinikte muayene edilen kuşun boynunun alt kısmında yırtık olduğu belirledi.

Tedavisi yapılan kuş, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

Veteriner sağlık teknikeri Abdullah Alme, orman çulluğunun boynunda yırtıcı kuşların pençe izi olduğunu, yarayı 2 dikiş atarak kapattıklarını söyledi.

Avcı da duyarlılığından dolayı Karagül'e teşekkür etti.

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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