Kurda eziyete 10 bin lira ceza - Son Dakika

MUŞ'ta, yaralı kurda işkence ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 10 bin lira ceza kesildi.

Malazgirt ilçesinde yaşayan ismi açıklanmayan kişi, 25 Ocak'ta, arazide yaralı kurda işkence yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntülerin ardından Muş Valiliği'nin talimatıyla harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Malazgirt'te adresi tespit etti. Araştırmayla bulunan kişiye, 10 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' uyarınca soruşturma başlatıldı.