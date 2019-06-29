Son Dakika Haberleri: Muş'ta Yaz Spor Okulları açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Muş'ta Yaz Spor Okulları açıldı

35 dakika önce

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları törenle açıldı.

Muş'ta Yaz Spor Okulları açıldı, System.String[]
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları törenle açıldı.
Şehir Stadyumunda düzenlenen törende konuşan Vali Vekili Abdulkadir Okay, bu yıl yaz spor okullarında 950 öğrenciye, 17 branşta eğitim verileceğini belirtti.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Okay, "Öğrencilerin yazı tatilini sportif faaliyetlerle geçirmeleri çok güzel. İnşallah bu okul olimpiyatlar derecesinde madalyalar getiren yeni sporcuların yetişmesine vesile olur. Devlet olarak her konuda destek veriyoruz." dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise, yaz spor okullarının çocukların yaz tatilini daha verimli geçirebilmeleri ve sporla tanışmaları açısından önemli olduğunu söyledi.
Güler, 5-18 yaş grubundaki çocukların, okullardaki atletizm, basketbol, badminton, boks, jimnastik, eskrim, güreş, judo, hentbol, karate, tekerlekli kayak, masa tenisi, tekvando, tenis, voleybol kurslarından yararlanabileceğini aktardı.
Çeşitli gösterilerin sunulduğu törene, Milli Sporcu Veli Ballı, kurum amirleri ve aileler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 17:58:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta Yaz Spor Okulları açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]