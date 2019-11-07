Muş'ta yemek ve tatlı yarışması düzenlendi

Muş Aile Destek Merkezinde yemek ve tatlı yarışması düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey'in eşi Ferda Kocabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal'ın eşi Nalan Baykal ve Muş'ta lokantası olan aşçıları temsilen İrem Güler'in jürilik yaptığı yarışmada keyifli anlar yaşandı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün eşi Uzman Dr. Meşide Gündüzöz'ün başkanlık yaptığı yarışmada dereceye giren kadınlara ödül verildi.

Gündüzöz, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların 7 grup halinde yarıştığını, jüri üyelerinin de birbirinden güzel yemeklerin arasından en başarılı olanları seçtiğini söyledi.

Kadınların temiz yürekleriyle yaptıkları yemeklerle yarışmaya katıldığını belirten Gündüzöz, şöyle konuşu:

"Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Bundan sonra büyüyerek devam edecek. Farklı yarışmalarla devamını getireceğiz. Burada kadınlar sosyalleşme imkanı buluyor. Her gün bu lezzetli yemekleri evlerinde yapıyorlar ve kimse bunun farkında değil. Burada bunu gösterebiliyorlar."