Son Dakika Haberleri: Muş'ta yeni doğan bebeğe kafatası ameliyatı yapıldı
Son Dakika Güncel Muş'ta yeni doğan bebeğe kafatası ameliyatı yapıldı

Muş'ta yeni doğan bebeğe kafatası ameliyatı yapıldı

1 saat önce

Muş'ta 3 günlük bebek, özel bir hastanede yapılan kafatası ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Muş'ta yeni doğan bebeğe kafatası ameliyatı yapıldı, System.String[]

Muş'ta 3 günlük bebek, özel bir hastanede yapılan kafatası ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Mustafa ve Sevil Taşçı çiftinin 4. çocuğu olan Şeyma bebeğin doğum sonrası yapılan kontrollerinde kafatasının arka kısmında açıklık olduğu tespit edildi.

Op. Dr. Hakan Millet tarafından ameliyat edilen bebek, bir saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Bebeğin 3 kilo 400 gram olarak dünyaya geldiğini belirten Millet, doğum sonrası yaptıkları incelemede "Oksipital Ensefalosel" denilen kemik yapılarını da içine alan bir açıklık olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Bebeği genel anestezi altında ameliyata alarak kafasının arka kısmındaki açıklığı kapattıklarını ifade eden Millet, "Ameliyat sonrası yara bakımları iyi gitti. Her hangi bir şişlik, kanama, akıntı oluşmadı. Bebek annesini emiyor. Ameliyattan sonra aldığımız tahlil sonuçları da iyi. Tedavisi tamamlanmak üzere." dedi.

Bebek, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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