Son Dakika Haberleri: Muş'ta Yeni Yılın İlk Bebekleri Doğdu

Muş'ta Yeni Yılın İlk Bebekleri Doğdu

1 saat önce

Muş'ta 2019 yılının ilk dakikalarında 6 bebek dünyaya geldi.

Muş'ta Yeni Yılın İlk Bebekleri Doğdu, System.String[]
Muş'ta 2019 yılının ilk dakikalarında 6 bebek dünyaya geldi.

Muş Devlet Hastanesi'nde Fatih-Gülten Özmen, Ömer-Nabile Fidan, Ferhat- Rojda Vural, Barış-Meşe Aydın, Mehmet Nasir-Müşerref Alkan ve Murat-Caize Salum çiftlerinin yeni yılın ilk dakikalarında birer erkek bebekleri oldu.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, aileleri hastanede ziyaret ederek dünyaya "merhaba" diyen bebeklere çeyrek altın taktı.

Gündüzöz, aileleri tebrik ederek, çocuklarının vatana, millete hayırlı evlatlar olması temennisinde bulundu.

Vali Gündüzöz daha sonra yeni yılın ilk bebeklerinden birinin babası olan ve Burdur'da bulunan Ferhat Vural'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Gündüzöz, görüşmenin ardından Ferhat ve Rojda Vural çiftinin bebeğine "Tahir" adını koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:33 Kaynak: AA

Fatih, Muş Devlet Hastanesi, Rojda, Muş, Güncel
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