Muş'ta yetiştirilen ceviz ağaçları köylülerin geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında kırsal köylere dikilen ceviz ağaçları, köylülerin geçim kaynağı oldu.

Proje kapsamında önceki yıllarda Üçevler bölgesinde bulunan Ekindüzü, Alaniçi, Ağıllı,İnardi, Arıköy ve Cevizlidere köylerinde 45 bin ceviz fidesi dikildi.

Ürün vermeye başlayan cevizlerden şuana kadar 600 ton ürün elde edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, kentte meyveciliğin önemli bir faaliyet alanı olduğunu ve çiftçilerin gelir kaynağı haline geldiğini söyledi.

Muş'ta şu anda ürün elde edilen 15 bin ceviz ağacının bulunduğunu belirten Aydın, şunları aktardı:

"Yeni toprakla buluşturulan ve halen ceviz elde edilmeyen 30 bin civarında ağaç bulunuyor. Her yıl gerek bakanlığımızdan gerekse valiliğimizin desteğiyle temin ettiğimiz ceviz ve meyve fidelerini çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bu yıl da 20 bin civarında ceviz fidesi dağıttık. Çiftçilerimizin geçen yıl elde ettiği 600 ton ceviz il ekonomisine 9 milyon lira katkı sundu. Bu konuda çiftçilerimize desteğimiz sürecektir."

Çiftçilerden Hamdullah Şentürk, 10 yıldır Tarım ve Orman Müdürlüğünden meyvecilik konusunda ciddi destekler aldıklarını söyledi.

Çorak arazilerini değerlendirmek amacıyla ceviz ve kiraz fidelerini toprakla buluşturduklarını ifade eden Şentürk, "Şimdi ürün almaya başladık. Devletimizin desteği olmadan kendi imkanlarımızla bu kadar alanda meyve ağacı yetiştirmemiz mümkün olmayacaktı. Ceviz, ekonomik anlamda en önemli geçim kaynağımız oldu." diye konuştu.