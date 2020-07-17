Muş'ta yılın ilk arpa ve buğday hasadına başlandı - Son Dakika

Muş'ta yılın ilk arpa ve buğday hasadına başlandı

Muş'ta çiftçiler tarafından 1 milyon 300 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen arpa ve buğday hasadına başlandı.

Muş'ta çiftçiler tarafından 1 milyon 300 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen arpa ve buğday hasadına başlandı.

Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda

Diyarbakır'dan arpa ve buğday biçimi için Muş Ovası'na gelen biçerdöverler, yılın ilk hasadını yapıyor. Hasada başlayan biçerdöverler, 1 milyon 130 bin dönüm buğday ve 170 bin dönüm arpayı yaklaşık bir ay içerisinde biçmeyi hedefliyor.

Merkeze bağlı Aşağısızma köyünde 13 bin 500 dönüm alanda hasat yapan biçerdöver operatörü Emre Yeler, bu yıl Muş'ta ilk hasadı yaptıklarını söyledi. Hasat için Diyarbakır'dan geldiğini belirten Yeler, "Ekinlerimiz güzel. Şu anda Muş Ovası'na an itibariyle yanılmıyorsam 6-7 biçer gelmiş durumda. Zamanla geleceklerdir. Muş'un hasadı aşağı yukarı 15-20 gün sürer. Arpa, buğday, nohut biçiyoruz. Güneydoğu ile Muş'u kıyaslarsak buranın verimi biraz daha düşük. Biz böyle görüyoruz. Hasadı römork hesabına göre yapıyoruz ve 250-260 TL arasında değişiyor. Geçim kaynağımızı biçerdöverle sağlıyoruz. 5-6 yıldır bu işi yapıyorum. Yaklaşık 150 civarında biçerdöver Muş'a gelir diye tahmin ediyorum" dedi.

Çiftliklerinin 13 bin 500 dönüm alan olduğunu ifade eden ekin sahibi Cevat Karasu ise "Ağırlığımız arpa ve buğday. Bazı zamanlarda nohut ve ayçiçeği ekiyoruz. Bunları bıraktık. Bu sene çok şükür hasadımız fena değil. Bu sene dönümden 350-400 kilogram arasında ürün bekliyoruz. Geçen yıla göre mahsulümüz çok daha iyi. Memnunuz" diye konuştu. - MUŞ

Diyarbakır, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muş'ta yılın ilk arpa ve buğday hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:27 Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti
17:27
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 19:40:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta yılın ilk arpa ve buğday hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]