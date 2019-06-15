Son Dakika Haberleri: Muş'ta YKS heyecanı
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Muş'ta YKS heyecanı

3 saat önce

- Öğrencilerin okul girişinden genel görüntüler Yapılan aramadan görüntüler Kızı sınava giren Harika kazancının konuşması Ablası sınava giren Engelli Recep Okşaş'ın konuşması Kuranı kerim okuyan Feride Coşkunun konuşmasıMuş'ta YKS heyecanı Muş ta YKS'ye girecek öğrenciler için birinci...

- Öğrencilerin okul girişinden genel görüntüler
Yapılan aramadan görüntüler
Kızı sınava giren Harika kazancının konuşması
Ablası sınava giren Engelli Recep Okşaş'ın konuşması
Kuranı kerim okuyan Feride Coşkunun konuşması
Muş'ta YKS heyecanı
Muş ta YKS'ye girecek öğrenciler için birinci oturum başladı
Muşta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) öğrencileriyle birlikte okullara gelen aileleriyle dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Muş'ta YKS heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:45 Kaynak: AA
Muş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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