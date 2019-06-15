Muş'ta YKS heyecanı
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- Öğrencilerin okul girişinden genel görüntüler Yapılan aramadan görüntüler Kızı sınava giren Harika kazancının konuşması Ablası sınava giren Engelli Recep Okşaş'ın konuşması Kuranı kerim okuyan Feride Coşkunun konuşmasıMuş'ta YKS heyecanı Muş ta YKS'ye girecek öğrenciler için birinci...
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:45 Kaynak: AA
- Öğrencilerin okul girişinden genel görüntüler
Yapılan aramadan görüntüler
Kızı sınava giren Harika kazancının konuşması
Ablası sınava giren Engelli Recep Okşaş'ın konuşması
Kuranı kerim okuyan Feride Coşkunun konuşması Muş
'ta YKS heyecanı
Muş ta YKS'ye girecek öğrenciler için birinci oturum başladı
Muşta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'na (YKS) öğrencileriyle birlikte okullara gelen aileleriyle dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
İETT, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak
YKS'ye geç kalan öğrenci sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu
Genç kız, piercingleri çıkaramayınca sınava alınmadı
İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi