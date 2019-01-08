Son Dakika Haberleri: Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildiMUŞ - Muş'un Hasköy ve Varto ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

MUŞ - Muş'un Hasköy ve Varto ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Varto ilçesinde akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yaklaşık 100 köy ve 50 mezranın yolu da ulaşıma kapandı. İlçenin köylerle bağlantısının kesildiğini söyleyen esnaf Veysel Mertyuz, "Akşamdan beri etkili olan kar yağışı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Şimdi de biz dükkanlarımızın önünü temizliyoruz. Artık yolların açılmasını bekleyeceğiz" dedi.
Esnaf Ferhat Akalin ise, kar yağışından dolayı müşterilerinin gelmediğini ve yoğun kar yağışıyla birlikte yolların kapanmasından dolayı şu an boş beklediklerini ve dükkanlarının önündeki karları temizlediklerini ifade etti.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Hasköy ve Varto ilçelerinde 8 Ocak Salı günü (bugün) için eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün için idari izinli sayılmalarına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Varto, Hasköy, Muş, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 14:08:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]