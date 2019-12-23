Muş'ta yoğun sis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta yoğun sis - Son Dakika

Muş'ta yoğun sis

6 saat önce

Muş'ta sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

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Muş'ta sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.


Kentte etkili olan yoğun sis, sürücüleri zora soktu. Özelikle kent merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük yaşayan sürücüler, görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü yerlerde önlerini görmekte zorluk yaşadı.


Bitlis-Muş ve Muş- Bingöl karayolunda ise, görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Trafik polisleri, kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - MUŞ

Sabah, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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