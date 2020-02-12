Muş'ta yol açma çalışması - Drone - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta yol açma çalışması - Drone - Son Dakika

Muş'ta yol açma çalışması - Drone

6 saat önce

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 37 Köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 37 Köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Tipi sonucu kapanan, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu ise 13 gündür açılamıyor.

Tipi nedeniyle kar kalınlığının 7 ila 8 metreye kadar ulaştığı Üçevler grup köy yolunda ekipler, adeta kardan tüneller açarak ilerlemekte güçlük çekiyor,

Ekipler sertleşen karı önce kepçeler yardımıyla dağıtıyor, ardından rotatif (kar savurma aracı) aracıyla yoldan temizliyor.

Çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Muş İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Diner, yoğun fırtına ve tipi nedeniyle gündüz açılan yolların gece tekrar kapandığını söyledi.

Yer, yer kar kalınlığının 6 ila 7 metreyi bulduğunu akadan Diner,:

"Gece başlayan tipi ve fırtınadan dolayı köylerimize ulaşamıyoruz. Adeta kardan tünel açıp ilerliyoruz. Bu bölgede 2 rotatif,1 kepçe ve bir dozerle ile çalışmalarımız sürdürüyoruz." Dedi

Ağıllı Köyü Muhtarı Abdusselam Dinçer ise özel idare ekiplerinin çalışmasının gece-gündüz devam ettiğini ifade etti. İş makinelerinin karın içerisinde kaybolduğunu belirten Dinçer, "9 köy ve 22 mezramızın yolu 15 gündür kapalı ve ekipler canla başla yolu açmaya çalışıyor. kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muş'ta yol açma çalışması - Drone

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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