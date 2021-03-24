Muş'ta yol açma ve iyileştirme çalışmaları - Son Dakika

Muş Belediyesi, değişik mahallelerde yol açma ve iyileştirme çalışmaları başlattı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ana ve ara yollardaki tahribatların onarılmasının yanı sıra birçok mahallede yolları yenilediklerini söyledi.

Yerleşim alanlarında yeni yolları açmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Asya, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıllardan beri Yeni mahalle 1. mıntıka bölgesinde imar planına göre yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Vatandaşların yeni yeni yerleşim alanı olarak kullandığı bölgede birçok yolu açtık. Bunlarla beraber kent merkezinde imar planına göre yol olup da ulaşıma açılmamış yolları da açarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Başlattığımız çalışmalarla birçok mahallemize modern yollar kazandırırken çarpık yapılaşmanın da önüne geçmiş oluyoruz. Yıllar önce kent merkezinde yapılan ve kötü bir görüntü sergileyen çarpık yapılar malumunuzdur. Bunların kamulaştırılarak düzenlenmesi ciddi bir bütçe ister. Biz de yıllar sonra vatandaşlarımızın aynı sorunu yaşamamaları için şimdiden önlem almaya çalışıyoruz."

Kent sakinlerinin yoğun olarak kullanmadığı bölgelerde gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Asya, "Bu bölgelerde yaşanacak olası bir yoğunlukta yapılaşmaların düzenli olmasını sağlamış olacağız. Mahalle statüsüne aldığımız Güzeltepe ve Bağlar gibi yeni bölgelerde bu çalışmalarımızı başlatacağız. Ayrıca bu yıl yeni mahallelerimizin de yollarını yenilemek üzere planlamalarımız olacak." şeklinde konuştu.