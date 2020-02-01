Muş'ta yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muş'ta yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 20 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Muş'ta yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı, System.String[]

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 20 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Boskanket grup köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 10 araçtaki 20 kişi, karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, yolu temizledikten sonra araçları kara saplanan araçları çıkardı. Mahsur kalanlar, uzun süren çalışmalar sonucu köylerine ulaşabildi.

Çerkez Aktay, aracın kara saplanması nedeniyle ilerleyemeyince ekiplerden yardım istediklerini söyledi. Karda iki saat mahsur kaldıklarını belirten Aktay, yola açarak köylerine ulaşmalarını sağlayan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Ali Rıza Tekin ise yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadıklarını bildirerek, "Çok fazla kar var. İş makinesi operatörü önünü göremiyor. Ekipler bizim için seferber oldu. Allah onlardan razı olsun." dedi.

İl Özel İdaresi ekip şefi Tolga Akaydın da hem köy yollarını açmaya hem de mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba gösterdiklerini aktardı.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:31:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta yolda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]