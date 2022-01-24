Yolu kapanan mezradaki hasta 9 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Muş'ta yolu kardan kapanan mezradaki hasta, ekiplerin 9 saatlik çalışması sonucu paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze 55 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyü Aydoğdu mezrasında nefes darlığı yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Öztürk'ün yakınları yardım istedi.

Bunun üzerine paletli ambulansla bölgeye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kar kalınlığının 1,5 metre olduğu bölgede güçlükle ilerleyebildi.

Zaman zaman kara saplanan ambulansı küreklerle bulunduğu yerden çıkarıp yola devam eden ekipler, zor da olsa mezraya ulaştı.

İlk müdahalesi evinde yapılan Öztürk, 9 saat süren çalışma sonucu Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Öztürk, ekiplere teşekkür etti.