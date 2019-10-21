Muş'ta yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı
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Muş'ta yük treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:02 Kaynak: AA
Muş'ta yük treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Bitlis istikametinden gelen yük treni, Sanayi Sitesi karşısındaki hemzemin geçitte, Serhat Bingöl yönetimindeki 49 AT 566 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan Bingöl ve yanındaki Abdulaziz Çevik, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Hasar gören araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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