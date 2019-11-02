Son Dakika Haberleri: Muş'ta yüksek kesimler beyaz büründü
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Muş'ta yüksek kesimler beyaz büründü

7 saat önce

Muş'ta yüksek kesimler beyaz büründüMUŞ - Muş'ta dün gece etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Muş'ta yüksek kesimler beyaz büründü

MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Muş'ta özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Merkeze bağlı 2 bin 500 rakımda bulunan Üçevler Grup Köy yolunu kullanan sürücüler, yolun karla kaplı olması nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı bölgede, soğuk hava kent merkezini de olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Köyden şehir merkezine gitmeye çalışan vatandaş Kasım Avcı, "Bayağı kar yağmış durumda. Kar biraz daha fazla yağarsa yol belki geçici olarak ulaşıma kapanabilir. Burada rakım 3 bin metreyi bulabiliyor. Hava çok soğuk." dedi.

Muş'ta yüksek kesimler beyaz büründü

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
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