Muş'ta yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika

Muş'ta yüksek kesimler beyaza büründü
7 saat önce
Muş'ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Muş'ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Üçevler grup köy yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışıyla birlikte sis de etkili olurken, hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:58 Kaynak: İHA
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