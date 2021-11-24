Muş'ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu - Son Dakika

Muş'ta etkili olan kar ve sis nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Çavuştepe mevkisi ve Muş Ovası'nın sis bulutuyla kaplandığı kentte, karla kaplanan dağların sis bulutuyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kar ve soğuk havadan etkilenen besiciler de Muş Ovası'na inmeye başladı.

Besicilerden Necmettin Özdemir, gazetecilere, yazdan bu yana hayvanlarını Üçevler köyü kırsalında beslediğini söyledi.

Havanın soğumasıyla merkeze gelmeye başladıklarını anlatan Özdemir, "Kırsalda hem kar hem de sis etkili olduğu için mecburen hayvanları ovaya indiriyoruz. Bu yolculuğumuz bir gün sürüyor. Kışın yayladan indirdiğimiz hayvanları ahırda beslemek zorundayız." diye konuştu.