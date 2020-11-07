Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika

MUŞ'ta, etkisini gösteren yağış ve şiddetli fırtına, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. 2 bin 600 rakımlı Kurtik dağı beyaza büründü.

Muş 'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Üç gündür kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerine kar düşmesiyle birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı. Kent merkezinin yanı başında duran deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yüksekteki Kurtik dağının tepesi de beyaza büründü. Yüksek kesimler beyaz bürünürken, vatandaşlar bu yıl kar yağışının geç geldiğini söylediler.

Kış mevsiminin geçen yıllara nazaran geç geldiğini belirten Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın, Kurtik Dağı'na iki defa kar yağdığında, merkezde de kar yağışının etkili olacağını söyleydi. Aydın, uyandıkları zaman ilk olarak pencerelerinden Kurtik Dağı'na baktıklarını ve şehir merkezine kar yağışını beklediklerini belirtti.