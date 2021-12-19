Yüksek rakımlı köylerdeki bazı evler kar altında kaldı - Son Dakika

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar, yüksek rakımlı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kente 60 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde yoğun kar nedeniyle bazı tek katlı evler kar altında kaldı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı köyde, vatandaşlar evlerinin damında ve çevresinde biriken karları temizledi, çocuklar da kar topu oynayarak eğlendi.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, kardan dolayı bazı evlerin kara gömüldüğünü, küreklerle çevresini açmaya çalıştıklarını söyledi.

Köyde 2 gündür karın etkili olduğunu anlatan Omur, "Şu anda 50 santimetrenin üzerinde kar var. İş makinesi yolumuzu açıyor ama köyün içindeki dar sokakları küreklerle temizliyoruz. 6 ay boyunca kar altında kalıyoruz. Evin çatısıyla yer kardan dolayı birleşmiş." dedi.

Mustafa Yönden ise köylerinde yarım metre kar yağdığını belirterek, "Kış mesaimiz başladı. Kar yağdığında küreklerle damlarımızı temizliyoruz. Daha sonra topaçla toprağı sıkıştırarak damdan eve su damlamasını önlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan İsa Özçelik ise arkadaşlarıyla kar topu oynayıp kardan adam yaparak eğlendiklerini söyledi.